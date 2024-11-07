З манікюром біда: королева Максима знехтувала візитом до майстра

Її королівська Величність любить фарбувати нігті яскравими відтінками лаків. Серед її фаворитів насичений червоний колір.
Королева Максима як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового здоров'я (UNSGSA), зустрілася з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом у президентському палаці Істана в Сінгапурі.
Королева з'явилася на зустрічі в красивому аутфіті з твіду, її костюм складався з топу, короткого жакета і спідниці з торочкою. Також Максима взула шкіряні туфлі-човники кольору шампанського на підборах, перлинне кольє та сережки-висячки з перлинами, таку ж каблучку одягла на палець та кілька інших каблучок, зокрема, і свою заручальну.
Образ Максими був елегантним, вона зробила насичений макіяж, а ось манікюр освіжити забула чи не встигла. Нігті її цього разу мали не доглянутий вигляд.
Раніше, нагадаємо, ми показували, який манікюр полюбляє носити королева Іспанії.
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