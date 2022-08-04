З масивними прикрасами і червоним манікюром: Тереза Мей сходила на змагання з плавання

Тереза Мей вийшла у світ в ефектному аутфіті.
Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей відвідала п’ятий день Ігор Співдружності у Бірмінгемі. Вона спостерігала за змаганнями з плавання у Центрі водних видів спорту Sandwell.
Фотографи зазнімкували, як Тереза розмовляла з британським принцом Едвардом.
Мей, яка обожнює яскраво вдягатися, мала чудовий вигляд. На ній був світло-м'ятний жакет, топ і чорні штани.
Особливу увагу колишня прем’єр-міністерка приділила аксесуарам. Вона одягла на шию масивне блакитне намисто, а на руку браслет із цього ж комплекту. У вухах у неї були металеві сережки-кнопки.
Акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр завершили аутфіт Мей.
Нагадаємо, Тереза у червоній обтислій сукні міді з драпуванням і чорних замшевих туфлях із брошками відала музичний фестиваль Генлі.
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