З маскою на вусі: королева Камілла відвідала лікарню, поки король Чарльз III відкривав музей у Глазго

Сьогодні королівська сім'я розділилас, щоб встигнути на два важливі заходи.

Сьогодні, 13 жовтня, королева Камілла відвідала пологове відділення Вестмінстерської лікарні в Лондоні, щоб зустрітися зі співробітниками.

Пологове відділення виступає як один з ключових центрів для жінок, які зазнали домашнього насильства.

Королева випила чай з однією з породіль, недбало залишивши маску висіти на одному вусі. Загалом вбрання королеви було дуже елегантним. Для виходу вона вибрала тісно-синю сукню з декоративним білим стібком, щільні чорні колготки та чорні замшеві туфлі на невеликому підборі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А в цей час король Карл III відвідав колекцію Баррелла, щоб офіційно відкрити її після шестирічного ремонту в заміському парку Поллок, а в Глазго, Шотландія. За традицією король був одягнений у кілт.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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