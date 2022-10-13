Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З маскою на вусі: королева Камілла відвідала лікарню, поки король Чарльз III відкривав музей у Глазго

Дата публікації
Перегляди
922
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З маскою на вусі: королева Камілла відвідала лікарню, поки король Чарльз III відкривав музей у Глазго

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сьогодні королівська сім'я розділилас, щоб встигнути на два важливі заходи.

Сьогодні, 13 жовтня, королева Камілла відвідала пологове відділення Вестмінстерської лікарні в Лондоні, щоб зустрітися зі співробітниками.

Пологове відділення виступає як один з ключових центрів для жінок, які зазнали домашнього насильства.

Королева випила чай з однією з породіль, недбало залишивши маску висіти на одному вусі. Загалом вбрання королеви було дуже елегантним. Для виходу вона вибрала тісно-синю сукню з декоративним білим стібком, щільні чорні колготки та чорні замшеві туфлі на невеликому підборі.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

А в цей час король Карл III відвідав колекцію Баррелла, щоб офіційно відкрити її після шестирічного ремонту в заміському парку Поллок, а в Глазго, Шотландія. За традицією король був одягнений у кілт.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принц Гаррі дає задню: чому мемуари принца можуть так і не побачити у світі

Принц Гаррі дає задню: чому мемуари принца можуть так і не побачити у світі

Повʼязані теми:

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
922
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація