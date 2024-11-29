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З металевим чокером і в сукні з розрізом: елегантна Бріжит Макрон на державній вечері

З металевим чокером і в сукні з розрізом: елегантна Бріжит Макрон на державній вечері

З металевим чокером і в сукні з розрізом: елегантна Бріжит Макрон на державній вечері

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Перша леді Франції гарно вбралася відповідно до дрескоду заходу – black tie.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували державну вечерю у Єлисейському палаці з нагоди офіційного візиту до країни президента Нігерії Бола Тінубу і його дружини Ремі Тінубу.

Перша леді Франції обрала для такої події елегантну закриту чорну сукню максі із зав'язаним вузлом на талії і розрізом спереду на спідниці.

Аутфіт Бріжит доповнила шкіряними чорними гостроносими туфлями на шпильках і чорним клатчем, прикрашеним великою брошкою з камінням.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images
Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Пані Макрон зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс і одягла на шию металевий чокер. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки – золотим браслктом із чорним камінням і каблучками з дорогоцінним камінням.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images
Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала президентське подружжя Нігерії у всьому бежевому: стильному двобортному пальті з чорними ґудзиками, сукні-футлярі і шкіряних гостроносих туфлях на шпильках.

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