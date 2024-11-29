З металевим чокером і в сукні з розрізом: елегантна Бріжит Макрон на державній вечері

Перша леді Франції гарно вбралася відповідно до дрескоду заходу – black tie.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували державну вечерю у Єлисейському палаці з нагоди офіційного візиту до країни президента Нігерії Бола Тінубу і його дружини Ремі Тінубу.
Перша леді Франції обрала для такої події елегантну закриту чорну сукню максі із зав'язаним вузлом на талії і розрізом спереду на спідниці.
Аутфіт Бріжит доповнила шкіряними чорними гостроносими туфлями на шпильках і чорним клатчем, прикрашеним великою брошкою з камінням.
Пані Макрон зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс і одягла на шию металевий чокер. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки – золотим браслктом із чорним камінням і каблучками з дорогоцінним камінням.
Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які поєднав із чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала президентське подружжя Нігерії у всьому бежевому: стильному двобортному пальті з чорними ґудзиками, сукні-футлярі і шкіряних гостроносих туфлях на шпильках.
Читайте також:
- У приталеному пальті і білій мінісукні: Бріжит Макрон похизувалася стрункими ногами в Марокко
- У червоному блейзері і штанях-кльош: Бріжит Макрон позувала на криголамі у Чилі
- В елегантному пальті й сукні-футлярі: Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги