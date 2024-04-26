З морською свинкою в руках: шанувальники у захваті від нового фото принца Вільяма

Під час візиту Вільям розповів про те, що вдома йому доводиться доглядати морську свинку його дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, тому що вони іноді забувають про це.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принца сфотографували з морською свинкою Сніжинкою і він, схоже, був зачарований нею. Репортерrf Вікторія Dорд із The Telegraph поділилася відео із заходу у соцмережі X.

"Принц Вільям сказав, що він був такий щасливий гладити морську свинку Сніжинку на міській фермі Вудгейт-Веллі, що не хотів їхати".

Prince William said he was so happy stroking Snowflake guinea pig at Woodgate Valley Urban Farm, тільки поза Birmingham, що he didn't want to leave. Я помітив, що його хлопці завжди forget to clean out their own guinea pig, leaving him to do it pic.twitter.com/yccwgD8iWV — Victoria Ward (@victoria_ward) April 25, 2024

"Цих морських свинок дуже люблять, вони мають дуже затишний вигляд. Привіт, привіт!" — тепло додав він, коли Сніжинку передали йому на руки.

Також під час візиту на ферму Вільяма заскочили, коли він гладив курку, а також у компанії овець.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Це вже другий захід принца Уельського цього тижня і експерти кажуть, що повернення Його Високості до роботи говорить про те, що одужання Кейт йде добре.

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