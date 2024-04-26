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З морською свинкою в руках: шанувальники у захваті від нового фото принца Вільяма

З морською свинкою в руках: шанувальники у захваті від нового фото принца Вільяма

Принц Вільям та морська свинка Сніжинка / Фото: Getty Images

Принц Уельський відвідав ферму Вудгейт-Веллі, неподалік Бірмінгема.

Під час візиту Вільям розповів про те, що вдома йому доводиться доглядати морську свинку його дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, тому що вони іноді забувають про це.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принца сфотографували з морською свинкою Сніжинкою і він, схоже, був зачарований нею. Репортерrf Вікторія Dорд із The Telegraph поділилася відео із заходу у соцмережі X.

"Принц Вільям сказав, що він був такий щасливий гладити морську свинку Сніжинку на міській фермі Вудгейт-Веллі, що не хотів їхати".

"Цих морських свинок дуже люблять, вони мають дуже затишний вигляд. Привіт, привіт!" — тепло додав він, коли Сніжинку передали йому на руки.

Також під час візиту на ферму Вільяма заскочили, коли він гладив курку, а також у компанії овець.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press
Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Це вже другий захід принца Уельського цього тижня і експерти кажуть, що повернення Його Високості до роботи говорить про те, що одужання Кейт йде добре.

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