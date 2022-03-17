З нами весь світ: італійці відправили до України гуманітарну допомогу

Жителі Мілану зібрали для українців гуманітарні фури, які вже їдуть до України.
Увесь світ підтримує Україну у цей важкий для неї час, коли на її територію вторглася Росія і вбиває мирних жителів, дітей та безжально знищує міста та села.
Люди з усього світу збирають гуманітарну допомогу для українців. Приміром, жителі Мілану та парафіяни Православної митрополії Аквілеї зібрали гумдопомогу і вже відправили гуманітарні фури до України.
Про це у соцмережі повідомили архієпископ Avondios та дизайнер інтер'єрів з Мілану Davide, які супроводжують гуманітарний конвой до Чернівців.
"Ми доїхали до кордону зі Словенією! Наша подорож триває. Ми тримаємо вас в курсі… #Україно, ми йдемо!" – написав архієпископ Avondios.
Архієпископ Avondios та дизайнер Davide увесь цей час розповідали і показували в Instagram, як вони разом із волонтерами збирали продукти, одяг і речі першої необхідності для українців.
На сторінці благодійної організації L’Odissea della Pace є ссилка для пожертв для України, а також можна долучитися до допомоги як волонтер.
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