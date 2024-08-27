З намистом із мушель на шиї: королева Нідерландів Максима позувала на пляжі з чоловіком

Король Нідерландів Віллем-Александр та його дружина королева Максима відвідали новий захід. Цього разу подружжя побувало у Домбургу, де відбулися дебати, що порушували питання взаємозв'язку туризму та придатності для життя в цьому регіоні.

Королева одягла на зустріч сукню від одного зі своїх улюблених брендів Maison Natan. Це було пряме мереживне вбрання синього кольору та з оригінально оформленим декольте, адже воно було трохи асиметричним.

Сукню Максима носила в поєднанні з відповідним за стилем капелюхом, який для неї створив бренд Maison Fabienne Delvigne, а також туфлями-лоферами. Також королева одягла кілька браслетів та сережки з камінням, а ось її шию прикрашало дуже незвичайне намисто зроблене з мушель. Ймовірно цю прикрасу їй подарували місцеві мешканці.

Королева Максима та король Віллем-Александр / Фото: Getty Images

На цей курт пара прибула після того, як кількома днями раніше відвідали Гранпрі Нідерландів "Формули-1" на трасі Зандворт. Компанію їм тоді склала дочка принцеса Алексія та племінник. Королева того дня була у вбранні зеленого відтінку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві образи королеви Максими (48 фото)