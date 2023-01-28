З насиченим макіяжем і в сукні у китайському стилі: Джилл Байден на заході у Білому домі

Перша леді з чоловіком приймали у своїй резиденції гостей з нагоди святкування китайського Нового року.

У Білому домі відбулося святкування китайського Нового року, на якому показали танець дракона.

Фото: Associated Press

Господиня свята – Джилл Байден – з'явилася перед гостями у вбранні у китайському стилі. На ній була червона сукня міді по фігурі з флористичним візерунком, яку спеціально для неї розробив бренд One/Of. Взула Байден чорні замшеві туфлі на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила гарним укладанням з локонами і насиченим макіяжем із червоною помадою, чорними тінями на повіках і бронзовими рум'янами. У вухах у неї були сережки з діамантами, на шиї – золоті ланцюжки з кулонами, а на руках – два золотих браслети і один діамантовий. Французький манікюр завершив лук Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і червону краватку у чорну смужку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті лідерів трьох країн Північної Америки Джилл Байден постала у темно-синій обтислій сукні міді і в яскравих туфлях.

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