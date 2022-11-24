З недоглянутим манікюром і в червоній сукні з декольте: прессекретарка Байдена на брифінгу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу продемонструвала новий яскравий аутфіт.

Вона постала перед журналістами у червоній сукні по фігурі довжини міді і з короткими рукавами. Вбрання мало глибоке декольте, під яке вона одягла чорний топ, щоб воно не мало відвертий вигляд.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Сукню Карін поєднала із бежевими лакованими туфлями. Образ вона доповнила улюбленими золотими прикрасами – сережками-цвяшками з діамантами і ланцюжком із діамантовою підвіскою, а також браслетом із підвіскою. Очі вона підвела чорним олівцем і нафарбувала повіки персиковими тінями.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

І все було б чудово, якби не червоний манікюр Жан-П'єр – він був недоглянутим. Нігті помітно відросли. Прессекретарка або забула, або не знайшла вільного часу для корекції свого манікюру.

З цим самим манікюром Карін з'являлася і в інший день на брифінгу. Тоді вона була одягнена у жовту сукню з V-подібним вирізом.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

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