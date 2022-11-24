З недоглянутим манікюром і в червоній сукні з декольте: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П'єр прийшла до журналістів із відрослим лаком на нігтях.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу продемонструвала новий яскравий аутфіт.
Вона постала перед журналістами у червоній сукні по фігурі довжини міді і з короткими рукавами. Вбрання мало глибоке декольте, під яке вона одягла чорний топ, щоб воно не мало відвертий вигляд.
Сукню Карін поєднала із бежевими лакованими туфлями. Образ вона доповнила улюбленими золотими прикрасами – сережками-цвяшками з діамантами і ланцюжком із діамантовою підвіскою, а також браслетом із підвіскою. Очі вона підвела чорним олівцем і нафарбувала повіки персиковими тінями.
І все було б чудово, якби не червоний манікюр Жан-П'єр – він був недоглянутим. Нігті помітно відросли. Прессекретарка або забула, або не знайшла вільного часу для корекції свого манікюру.
З цим самим манікюром Карін з'являлася і в інший день на брифінгу. Тоді вона була одягнена у жовту сукню з V-подібним вирізом.
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