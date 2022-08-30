З нервами не все гаразд: розлюченому Путіну знову викликали бригаду медиків

Путін та його оточення тривожиться, адже успіхів у війні, яку вони розв'язали в Україні, немає. Кажуть, у диктатора нерви ні до біса, він практично на межі зриву, а за його здоров'ям стежать медики.

Учора "фюрер" провів кілька чергових нарад. Як пише телеграм-канал Generall SVR, у режимі відеозв'язку провів чотири оперативні наради з представниками керівництва військового блоку. Був дуже злий і навіть розлютований. А наприкінці робочого дня кремлівському лідерові навіть знадобилася медична допомога.

"Обстановка під час нарад у президента була найнапруженіша за останній час. Пізно ввечері до Путіна викликали медиків, що чергували, які провели у президента близько двадцяти хвилин. В оточенні президента помітили, що останнім часом Путін став "занадто багато нервувати" і це негативно впливає і на його близьких, і на оточення", — пише канал.

Нагадаємо, раніше цей самий канал повідомив про те, що Дмитро Медведєв отримав ускладнення після інтимної операції, інформація про яку особливо не розголошувалась у широких колах.

Путін та Медведєв / Фото: Associated Press

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