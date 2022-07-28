З нею це теж траплялося: конфуз принцеси Діани, який ми бачили у герцогині Кейт

Принцеса Уельська Діана свого часу потрапляла в такі ж конфузні ситуації, як і її невістка – герцогиня Кембриджська Кетрін.

Якось у травні 1985 року принцеса Діана виходила з вертольота в Сомерсеті, в Англії і вітер підняв поділ її ніжно-рожевої сукні, оголивши ноги принцеси. Того дня на Діані були білі туфлі-човники на стійких підборах, в руках вона тримала клатч-конверт, на шиї у Діани було намисто з перлів, а на зап'ясті золотий годинник.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

З герцогинею Кембриджською такий конфуз траплявся кілька разів. Під час покладання квітів до меморіалу загиблим воїнам у Делі, в Індії, коли вітер підняв сукню герцогині вгору. Добре, що Кетрін вчасно зорієнтувалася та схопила поділ сукні руками.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

А також 2011 року під час першого закордонного турне герцогині у ролі дружини принца Вільяма до Канади. Тоді Кейт довелося ловити сукню у присутності незнайомих солдатів. Добре, що чоловіки з гумором поставилися до ситуації, і не подали вигляду, що щось пішло не так.

А ось герцогині Корнуольській, другій дружині принца Чарльза, вітер зазвичай псує укладання.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

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