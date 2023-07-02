З нею це теж траплялося: як із Сарою Йоркською відбувся конфуз на трапі літака

З членами британської королівської родини на публіці часто трапляються конфузи.

Сара Йоркська вже багато років не є членом сім'ї, оскільки від 1996 року перебуває у розлученні із середнім сином королеви Єлизавети II – принцом Ендрю.

Але десять років шлюбу (одружилася пара 1986 року) вони багато подорожували. Якось під час однієї такої поїздки на Маврикій із Сарою і сталася кумедна ситуація.

Сара, герцогиня Йоркська, в жовтій блузці з квітковим візерунком, темно-синій спідниці і темно-синьому капелюсі з широкими полями і синіх туфлях-човниках на підборах спускалася трапом літака зі своїм чоловіком принцом Ендрю, герцогом Йоркським. Цієї миті піднявся сильний вітер і підняв спідницю герцогині.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Схожі конфузи неодноразово траплялися з принцесою Уельської Кейт і навіть з королевою Єлизаветою II, хоча покійна монархиня вигадала лайгхак, який допоміг їй уникати таких ситуацій на публіці.

Нагадаємо, нещодавно Сара Йоркська розповіла, що перенесла операцію після випадково виявленого раку грудей. Наразі мати принцес Беатріс та Євгенії відновлюється.

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