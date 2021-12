З нею пов'язані теплі спогади: принц Вільям назвав улюблену пісню своєї мами Діани

Принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям розповів публіці про улюблену пісню своєї матері принцеси Діани.

Герцог Кембриджський з'явився у спеціальному випуску серіалу Apple Fitness + Time To Walk із понеділка. І вибрав для публіки три композиції, які слухачі можуть взяти із собою в дорогу.

Одним із треків стала улюблена пісня мами Вільяма – принцеси Діани. Це композиція Тіни Тернер "The Best", з якою у герцога Кембриджського пов'язані теплі спогади.

Принц Вільям з батьками Діаною та Чарльзом / Associated Press

Також читайте Цей день в історії: як принцеса Діана в кіно ходила

"Коли я був молодший, ми з Гаррі навчалися в школі-інтернаті. Моя мама слухала різні пісні, щоб хоч якось позбутися занепокоєння, пов'язаного з поверненням до школи", — каже Вільям. "І одна з пісень, яку я дуже добре пам'ятаю і запам'яталася мені за весь цей час, і я досі насолоджуюся нею таємно досі, це Тіна Тернер "The Best", тому що, сидячи на задньому сидінні та співаючи її, я відчував по справжньому сімейний момент. І моя мама співала на весь голос. Одного разу ми навіть затягли поліцейського в машину, він теж іноді підспівував", — згадує Вільям, пише Hello! "І коли я слухаю її зараз, вона повертає мене до тих поїздок на машині і викликає багато спогадів про мою матір", — підсумував принц.

Принцеса Діана із сином Вільямом / Associated Press

Читайте також: