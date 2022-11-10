З ніг до голови у вбранні від Michael Kors: сестри Спенсер прогулялися вулицями Лондона

Сестри були у вбранні від Michael Kors з ніг до голови, коли їх сфотографували під час прогулянки однією з лондонських вулиць. Леді Еліза була одягнена в пальто оверсайз графітового кольору із вовни, вартістю 700 доларів. 30-річна дівчина доповнила свій образ светром із шерсті в рубчик болотного кольору та сірими прямими джинсами, а також доповнила образ босоніжками відтінку металік із тисненням під змію та сумкою теж від Michael Kors за 472 долари.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Її сестра леді Амелія була одягнена в жакардовий тренч із логотипом Michael Kors за 535 доларів, під яким у неї був також светр із високою горловиною гірчичного кольору. Дівчина одягла сині джинси такого ж фасону, як у сестри, і босоніжки, але тільки в золотому кольорі. А на плечі у неї висіла оливкова торба від Michael Kors Parker за 615 доларів.

Обидві сестри зібрали біляве волосся у хвости, зробили денний макіяж і одягли сережки з діамантами. На прогулянці вони мали дуже стильний вигляд. Днями в Лондоні відбулася прем'єра п'ятого сезону серіалу "Корона", можливо, сестри Спенсер ходили на прем'єрний показ.

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