З ніг до голови в сірому: королева Матильда вийшла на захід із чоловіком Філіпом

Король та королева Матильда відвідали черговий захід під час виконання своїх королівських обов'язків.

Вчора королева Матильда та король Філіп відвідали Monnikenheide-Spectrum у місті Зоерселі, яке надає підтримку та турботу людям із психічними розладами та їхнім родинам.

49-річна Матильда була одягнена в сіре коротке пальто від Natan couture з колекції осінь-зима 2022 та спідницю, а зверху накинула сіре довге пальто. Взута королева була в сірі замшеві туфлі Gianvito Rossi, а в руках несла клатч із тисненням під пітон від Diane von Furstenberg.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Свій total grey look королева доповнила кількома золотими браслетами і годинником на зап'ясті та сережками-висячками у вухах.

А нещодавно ми бачили розкішний вихід королеви Матильди у вечірній сукні та з тіарою на голові, коли Її Величність відвідала урочистий банкет у палаці.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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