З новим улюбленим укладанням і в костюмі: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом приїхали до Кардіффа

Кейт та Вільям зустрілися з дітьми в одній із місцевих шкіл, а також приїхали, щоб дізнатися більше про важливу роботу різних громадських груп. Візит королівського подружжя присвячений початку Black History Month – місяцю історії темношкірих, який Велика Британія відзначає у жовтні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса сьогодні знову сяяла уштанному костюмі. Цього разу одягла темно-синій у смужку від Holland Cooper. Також на Кейт була біла сорочка-боді теж від Holland Cooper, а взута вона була в сині замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Її Волосся сяяло розпущене, а також красиво укладене хвилями, вона зробила денний макіяж і одягла каблучки та годинник від Cartier за 5750 доларів, який носить уже багато років. Нігті покривати цього разу лаком Кейт не стала.

Принц Вільям був у коричневому піджаку, білій сорочці та з дуже цікавою синьою краваткою. Також він одягнув сині штани та свої улюблені замшеві коричневі черевики.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На початку осені принцеса Уельська вже продемонструвала на публіці кілька образів у штанних костюмах. Треба зазначити, що вони їй дуже пасують.

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