- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
З новою зачіскою і в сережках матері-королеви: принцеса Леонор відвідала концерт
Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — відвідала разом зі своєю сім’єю концерт в Ов’єдо, який відбувся перед врученням премії «Принцеси Астурійської».
Майбутня королева Іспанії з’явилася на світському заході у класичному темно-синьому жакеті Armani, який сяяв стразами та була у широких синіх штанях. Взула Леонор чорні шкіряні туфлі на підборах і в руках тримала синю замшеву сумку Massimo Dutti.
Ми звернули увагу на зачіску принцеси. Довге світле волосся у неї було розпущене, а спереду було кілька струливих хвилями пасм. Принцеса зробила легкий вечірній макіяж і одягла сережки-кільця з білого золота з діамантами та аквамаринами від Aldao Jewelry, які позичила з ювелірної скриньки своєї матері Летиції.
Нагадаємо, у минулу свою появу на публіці принцеса Леонор також сяяла у синьому штанному костюмі. Це було майже місяць тому, коли мати і дочка приїхали до Палацу уряду Наварри у дуже схожих ділових образах.