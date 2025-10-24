З новою зачіскою і в сережках матері-королеви: принцеса Леонор відвідала концерт

Принцеса Леонор / © Getty Images

Реклама

Майбутня королева Іспанії з’явилася на світському заході у класичному темно-синьому жакеті Armani, який сяяв стразами та була у широких синіх штанях. Взула Леонор чорні шкіряні туфлі на підборах і в руках тримала синю замшеву сумку Massimo Dutti.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Ми звернули увагу на зачіску принцеси. Довге світле волосся у неї було розпущене, а спереду було кілька струливих хвилями пасм. Принцеса зробила легкий вечірній макіяж і одягла сережки-кільця з білого золота з діамантами та аквамаринами від Aldao Jewelry, які позичила з ювелірної скриньки своєї матері Летиції.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, у минулу свою появу на публіці принцеса Леонор також сяяла у синьому штанному костюмі. Це було майже місяць тому, коли мати і дочка приїхали до Палацу уряду Наварри у дуже схожих ділових образах.

Реклама