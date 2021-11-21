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З новою сумкою та в нових чоботях: герцогиня Корнуольська в Аскоті

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З новою сумкою та в нових чоботях: герцогиня Корнуольська в Аскоті

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська вже повернулися додому до Англії після туру Йорданією та Єгиптом.

20 листопада герцогиня Камілла зустрілася зі студентами клубу Ebony Horse Club на листопадових перегонах в Аскоті на іподромі Аскот. Ebony Horse Club – це благодійний та громадський центр верхової їзди у Брікстоні.

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Її Високість з'явилася на публіці в картатому теплому пальті бежевого кольору у велику клітинку, це не новинка в гардеробі Камілли, в холодну пору року вона часто одягає це пальто. До вбрання герцогиня підібрала хутряний головний убір, шкіряні високі чоботи темно-коричневого кольору (схоже нові) і коричневу сумку, яку ми у Камілли раніше не бачили.

Вона була у шкіряних рукавичках, у вухах були перлинні сережки-висячки, а на обличчі легкий макіяж. З-під пальта виднілася біла блуза, яка дуже гармонійно була підібрана до образу. 

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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