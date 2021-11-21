З новою сумкою та в нових чоботях: герцогиня Корнуольська в Аскоті

З новою сумкою та в нових чоботях: герцогиня Корнуольська в Аскоті

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська вже повернулися додому до Англії після туру Йорданією та Єгиптом.

20 листопада герцогиня Камілла зустрілася зі студентами клубу Ebony Horse Club на листопадових перегонах в Аскоті на іподромі Аскот. Ebony Horse Club – це благодійний та громадський центр верхової їзди у Брікстоні.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Її Високість з'явилася на публіці в картатому теплому пальті бежевого кольору у велику клітинку, це не новинка в гардеробі Камілли, в холодну пору року вона часто одягає це пальто. До вбрання герцогиня підібрала хутряний головний убір, шкіряні високі чоботи темно-коричневого кольору (схоже нові) і коричневу сумку, яку ми у Камілли раніше не бачили.

Вона була у шкіряних рукавичках, у вухах були перлинні сережки-висячки, а на обличчі легкий макіяж. З-під пальта виднілася біла блуза, яка дуже гармонійно була підібрана до образу.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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