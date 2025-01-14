З ножем у руці: Еммануель Макрон розрізав величезний пиріг, а дружина його підтримувала

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон разом із членами Французької федерації хлібобулочних і кондитерських виробів взяли участь у заході в Єлисейському палаці в Парижі.

Президент розрізав ножем величезний традиційний французький пиріг, який готують на Хрещення. Пиріг наповнений мигдальним кремом або франжипаном.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

Еммануель був одягнений у синій класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.

Бріжит постала на заході у чорному блейзері із золотими гудзиками і золотій сукні-футлярі. У неї було об'ємне укладання, макіяж смокі-айс, годинник з чорним ремінцем і каблучка з камінням.

Нагадаємо, Бріжит Макрон продемонструвала стильний лук у всьому чорному: елегантному двобортному пальті, водолазці і шкіряних рукавичках.

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