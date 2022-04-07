З обіймів Чарльза на церемонію: королева Летиція повернулася до Іспанії

З обіймів Чарльза на церемонію: королева Летиція повернулася до Іспанії

Королева Іспанії вже повернулася до рідної країни після того, як відвідала днями графство Дарем в Англії.

Там королева Летиція та британський принц Чарльз відкрили меморіальну дошку під час церемонії відкриття Іспанської галереї у Бішоп-Окленді.

Принц Чарльз та королева Летиція / Getty Images

Сьогодні королева була на церемонії вручення нагороди Social Winner Foundation Awards 2022 в актовому залі Ріохафоруму в іспанському місті Логроньо. Летиція мала стриманий вигляд у білій блузці з бантом на шиї, асиметричній спідниці міді та туфлях-човниках.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Також королева знову була із захисною маскою на обличчі.

Раніше король та королева Іспанії разом відвідували Велику Британію, вони відвідали службу пам'яті на честь герцога Единбурзького Філіпа. 9 квітня виповниться рівно рік від дня його смерті.

Королева Летиція / Getty Images

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