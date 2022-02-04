З оголеним сексуальним торсом: ефектний вихід спортсмена з Американського Самоа на відкритті Олімпіади

36-річний Натан Крамптон викликав фурор своїм сміливим образом під час церемонії відкриття Олімпійських ігор.
Сьогодні, 4 лютого, офіційно відкрилися зимові Олімпійські ігри-2022 на стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні. Під час церемонії відкриття відбувся "Парад націй". Спортсмени з різних країн пройшлися маршем стадіоном з національними прапорами, демонструючи своє вбрання.
Церемонія відкриття не минула і без голих торсів. Так, скелетоніст з Американського Самоа — Натан Крамптон — з'явився перед публікою в національному вбранні та з оголеним накачаним торсом, обмазаним олією.
На ньому була бежева спідниця з червоним оздобленням і торочкою, зверху була біла частина спідниці з бежево-чорним візерунком. Спідницю він прикрасив чорним поясом-мотузкою з червоно-білими хвостами з пір'я. Взутий аутлет був у чорні в'єтнамки. На біцепси він зав'язав чорні нитки з білими іклами.
На шиї у Натана було червоне флористичне намисто і чорно-біле намисто меншого розміру. Головний чорний убір з металевими деталями та чорна маска на обличчі завершили ефектний лук спортсмена.
Натан — єдиний представник своєї країни на змаганнях у Пекіні, він і був прапороносцем команди.
Мабуть, Крамптон вирішив повторити або навіть переплюнути відомі виходи представника країни Тонга - Піта Тауфатофуа — на попередніх Олімпійських іграх. Тоді спортсмен викликав фурор своїм оголеним сексуальним та м'язистим торсом.
З одягу на ньому був тонганський традиційний одяг — таувала (спідниця) у бежевих тонах.
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