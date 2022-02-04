З оголеним сексуальним торсом: ефектний вихід спортсмена з Американського Самоа на відкритті Олімпіади

З оголеним сексуальним торсом: ефектний вихід спортсмена з Американського Самоа на відкритті Олімпіади

36-річний Натан Крамптон викликав фурор своїм сміливим образом під час церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Сьогодні, 4 лютого, офіційно відкрилися зимові Олімпійські ігри-2022 на стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні. Під час церемонії відкриття відбувся "Парад націй". Спортсмени з різних країн пройшлися маршем стадіоном з національними прапорами, демонструючи своє вбрання.

Церемонія відкриття не минула і без голих торсів. Так, скелетоніст з Американського Самоа — Натан Крамптон — з'явився перед публікою в національному вбранні та з оголеним накачаним торсом, обмазаним олією.

Натан Крамптон / Associated Press

На ньому була бежева спідниця з червоним оздобленням і торочкою, зверху була біла частина спідниці з бежево-чорним візерунком. Спідницю він прикрасив чорним поясом-мотузкою з червоно-білими хвостами з пір'я. Взутий аутлет був у чорні в'єтнамки. На біцепси він зав'язав чорні нитки з білими іклами.

Натан Крамптон / Associated Press

Натан Крамптон / Associated Press

На шиї у Натана було червоне флористичне намисто і чорно-біле намисто меншого розміру. Головний чорний убір з металевими деталями та чорна маска на обличчі завершили ефектний лук спортсмена.

Натан Крамптон / Associated Press

Натан — єдиний представник своєї країни на змаганнях у Пекіні, він і був прапороносцем команди.

Мабуть, Крамптон вирішив повторити або навіть переплюнути відомі виходи представника країни Тонга - Піта Тауфатофуа — на попередніх Олімпійських іграх. Тоді спортсмен викликав фурор своїм оголеним сексуальним та м'язистим торсом.

Піта Тауфатофуа / Associated Press

Піта Тауфатофуа / Associated Press

З одягу на ньому був тонганський традиційний одяг — таувала (спідниця) у бежевих тонах.

Піта Тауфатофуа / Associated Press

Піта Тауфатофуа / Associated Press

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