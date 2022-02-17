З оголеним торсом: Євген Клопотенко похизувався своїм першим татуюванням

Шефкухар наважився зробити собі татуювання на ребрах.

Євген Клопотенко зробив своє перше татуювання і похизувався ним. Майстериня тату Уляна Нешева опублікувала знімки з кухарем у себе в Instagram.

Євген Клопотенко/Instagram Уляни Нешевої

Євген наважився на татуювання в районі ребер. На світлині Клопотенко з оголеним торсом і в джинсах продемонстрував своє цікаве тату.

Євген Клопотенко/Instagram Уляни Нешевої

"Зробили Євгену Клопотенку його перше татуювання", - підписала знімки Уляна.

Нагадаємо, Клопотенко провів прямий ефір з першою леді України на тему "Міфи та реальність реформи системи шкільного харчування".

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