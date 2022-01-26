З оголеним животом та в компанії бородатого чоловіка: 23-річна донька Обами на вулицях Лос-Анджелеса

З оголеним животом та в компанії бородатого чоловіка: 23-річна донька Обами на вулицях Лос-Анджелеса

Фотографи заскочили старшу доньку експрезидента США під час прогулянки у Каліфорнії.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила 23-річна донька Барака та Мішель Обами – Малія. Дівчина гуляла у компанії бородатого чоловіка, напевно це її друг або колега з роботи. Вони повільно йшли і про щось говорили.

Для прогулянки Малія обрала лук у стилі кежуал. Вона поєднала широкі піскові штани з укороченою сірою толстовкою на блискавці, яка оголювала її плаский живіт. Аутфіт дівчина завершила кросівками Nike.

Малія Обама / Getty Images

Волосся Малії було заплетене в африканські кіски і зібране ззаду в хвіст. По дві кіски вона залишила спереду.

Малія Обама / Getty Images

Коли Малія побачила, що її знімають фотографи, вона беземоційно подивилася в об'єктив.

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