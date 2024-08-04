З онукою на руках: королева Ранія поділилася зворушливими кадрами з новонародженою дочкою Раджви та Хусейна

У старшого сина королівського подружжя – кронпринца Хусейна – вчора, 3 серпня, народилася дочка. Його дружина принцеса Раджва, як і передбачалося раніше, народила на початку серпня. Їхня дівчинка отримала ім'я Іман, але не є наступницею свого батька, оскільки престол переходить до спадкоємців чоловічої статі.

Королева Ранія опублікувала серію фотографій із пологового будинку, куди з'їхалися всі члени родини, щоб привітати молодих батьків та познайомитись з маленькою Іман.

"Іман, ти вже заволоділа моїм серцем. Наша сім'я ніколи не була щасливішою! ♥️", — написала у підписі під фото Ранія.

(гортайте фото праворуч)

Дочка Раджви та Хусейна носить таке саме ім'я, як і її тітка – принцеса Іман, молодша сестра Хусейна.

"Їхні Королівські Високості надзвичайно раді і вдячні вітати свого первістка і закликають доброзичливців розглянути можливість пожертвування до Фонду Аль-Аман заради майбутнього сиріт замість відправки подарунків або квітів", — йдеться в оголошенні Королівського Хашимітського двору.

Також королева поділилася у Instagram відео, показавши, як родина приїхала вітати новонароджену. Милі кадри, на яких видно, як кожен з членів королівської родини радий вітати маленьку Іман у цьому світі.

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