З онукою на руках: королева Ранія постала на ще одному ніжному фото з новонародженою принцесою Іман

Її старший син – кронпринц Хокон – опублікував у своєму акаунті в Instagram фото матері, яка тримає свою першу онуку – принцесу Іман (дочку Хусейна та Раджви) на руках. У підписі спадковий принц написав:

"Вічно вдячний за твою любов та нескінченну підтримку. З днем ​​народження, моя улюблена мамо", — написав Хусейн.

Королева Ранія сидить на м'якому дивані, одягнена у чорну об'ємну сорочку та джинси, а у неї на руках маленька принцеса Іман, якій 3 вересня виповниться місяць.

Раніше королева і сама показувала фото, де вони з чоловіком зазнімковані вдома на дивані, а вона тримає онучку на руках. У підписі Її Величність тоді написала: "Стільки милоти в моїх руках".

Нагадаємо, ми розповідали докладніше, хто така королева Ранія і що нам відомо про дружину короля Йорданії Абдалли II.

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