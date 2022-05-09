З опухлим обличчям та ковдрою на колінах: Путін на параді перемоги мав нездоровий вигляд

З опухлим обличчям та ковдрою на колінах: Путін на параді перемоги мав нездоровий вигляд

Останнім часом все більше з'являється чуток про хворобу кремлівського диктатора.

69-річний Путін на параді Перемоги був досить безпорадний.

По-перше, кидалася у вічі хвороблива одутлість обличчя. Можливо, набряк пов'язаний зі зловживанням уколами краси та філерами, але це мало дуже нездоровий вигляд.

Крім того, увагу привернула важка хода Путіна. Створювалося відчуття, що він намагається приховати кульгавість. Або йому складно пересуватися.



Під час самого параду його бачили з теплою ковдрою на колінах. Навколо 69-річного диктатора сиділи люди значно старші за нього і практично ніхто з них у ковдру не кутався.

Будь-яким з найчастіше озвучуваних діагнозів Путіна, може пояснити таку дивну поведінку людини, яка завжди намагалася демонструвати своє фізичне здоров'я.

Анонімні джерела стверджують, що у диктатора розвивається хвороба Паркінсона, початкова стадія деменції, шизоїдний розлад та онкологія.

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