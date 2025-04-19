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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

З особистого архіву: король і королева Данії показали раніше неопубліковані фотографії принцеси Ізабелли

У понеділок, 21 квітня, принцесі Ізабеллі Данській виповниться 18 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

День народження дівчини випав цього року на великодній понеділок, але сім’я почала вітати дівчину набагато раніше і показала чимало раніше неопублікованих фотографій принцеси на колажах у Instagram.

Цими фотографіями близькі Ізабелли вирішили показати як вона дорослішала, адже фотографії її підібрані від дитинства до сьогодення.

«З нагоди 18-річчя Її Королівської Високості принцеси Ізабелли, яке відбудеться в понеділок, Їх Величності Король і Королева діляться добіркою спогадів із цифрового фотоальбому сім’ї», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
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