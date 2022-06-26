З палицями для скандинавської ходьби: Бріжит Макрон і Керрі Джонсон на прогулянці у Баварських Альпах

Дружини політиків у спортивних луках прогулялися навколо озера біля підніжжя Альп.
Поки лідери країн "Великої сімки" обговорюють важливі теми в Ельмау у Баварії, їхні другі половинки відправилися у пішохідну екскурсію навколо озера Форггензе, яке розташоване біля підніжжя Альп.
На прогулянку з палицями для скандинавської ходьби вийшли перша леді Франції Бріжит Макрон, дружина прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон, дружина канцлера Німеччини Брітта Ернст, дружина президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн.
Супроводжував їх німецький гірськолижник Крістіан Нойройтер і його невістка біатлоністка Міріам Нойройтер.
Жінки були у спортивних луках. Бріжит була одягнена у блідо-рожеву сорочку, темні джинси і кросівки. А на Керрі – смугаста футболка, чорні штани і кросівки.
Нагадаємо, на офіційну церемонію привітання перша леді Франції прийшла у стильному аутфіті. На ній було світло-піскове пальто і коротка сукня.
Читайте також: