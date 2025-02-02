З палицями і в чорній сукні з прозорим декольте: 84-річна Ненсі Пелосі на препаті "Греммі"

Політикиня у вечірньому образі з'явилася на заході у Лос-Анджелесі.

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала захід, організований напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Політикиня з'явилася там у вечірній чорній сукні максі в рубчик із прозорими вставками на рукавах і в зоні декольте.

У неї було укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із червоною помадою. Аутфіт Пелосі завершила розкішними золотими прикрасами з діамантами.

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Взута вона була у зручне рожеве взуття і в руках вона тримала дві палиці, на які спиралася, адже у грудні минулого року отримала травму під час офіційних заходів у Люксембурзі. Після цього їй успішно зробили операцію з ендопротезування стегна.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі вийшла з чоловіком у світ і продемонструвала два образи.

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