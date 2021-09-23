З папугою на голові: Ангела Меркель погодувала птахів у парку

З папугою на голові: Ангела Меркель погодувала птахів у парку

Канцлерка Німеччини сходила до пташиного парку у Марлові.

Сьогодні, 23 вересня, Ангела Меркель відвідала пташиний парк Марлов, який розташований у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія.

Там канцлерка чудово провела час. Вона погодувала папуг — австралійських лорі. Птахам так сподобалася Меркель, що вони всю її обсіли. Папуги сиділи у Ангели на руках і навіть на голові. Це мало дуже милий вигляд.

Ангела Меркель / Getty Images

Одягнена політикиня була у жакет кольору діжонської гірчиці без коміра і темно-синю куртку, яку зняла, щоб зробити красиві фото. Її шию прикрашало строкате намисто.

Ангела Меркель / Getty Images

Нагадаємо, з посади федеральної канцлерки Німеччини Меркель піде після виборів 26 вересня. Її партію "Християнсько-демократичний союз" веде на вибори новий лідер Армін Лашет.

Читайте також: У блакитному жакеті з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на зустрічі з президентом Литви

Жакети Ангели Меркель (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання