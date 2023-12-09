З пасинком за руку: принцеса Беатріс відвідала сімейний святковий концерт Кейт Міддлтон

У принцеси та сина її чоловіка від попереднього роману з американкою склалися добрі стосунки. Хлопчика тепло прийняли у королівській родині.

Британська принцеса Беатріс – онука покійної королеви Єлизавети, також відвідала концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві під назвою "Разом на Різдво". Захід вже третій рік поспіль організовує принцеса Уельська Кейт та запрошує на нього своїх родичів та зіркових гостей.

Цього разу 35-річна принцеса Беатріс обрала вбрання у велику клітку — сукню міді від бренду Beulah London, яка мала комір-стійку, довгі рукави і широкий пояс. Спереду сукню прикрашали білі ґудзики-намистинки.

Образ Беатріс доповнила щільними колготками та ботильйонами від ZARA. Також вона зробила гарне укладання та макіяж. З прикрас принцеса одягла лише кілька золотих браслетів на зап'ястя.

Принцеса Беатріс з чоловіком та пасинком / Фото: Associated Press

На різдвяний концерт дочка Сари Фергюсон та принца Ендрю прийшла в компанії чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці та свого пасинка на ім'я Крістофер Вульф, якого вдома лагідно називають Вульфі. Хлопчик живе у Британії з батьком та мачухою, а його мати Дара Хуанг - в Америці.

Принцеса Беатріс з чоловіком та пасинком / Фото: Associated Press

Також пара виховує і спільну дитину — дочку на ім'я Сієнна Елізабет. Дівчинку вони поки що на публічні заходи не беруть.

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