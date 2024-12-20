З пікантним вирізом на спині: принцеса Єлизавета в оксамитовій сукні сходила на концерт

Спадкова принцеса Бельгії привернула увагу публіки своїм пікантним вбранням на нещодавньому різдвяному концерті у Брюсселі.

23-річна спадкова принцеса Єлизавета разом з батьками королем Філіпом та королевою Матильдою, а також молодшою сестрою принцесою Елеонорою відвідала щорічний різдвяний концерт, що відбувся у Королівському палаці у Брюсселі.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса мала розкішний вигляд в оксамитовій сукні бордового кольору з глибоким вирізом на спині і рукавами три чверті.

Принцеса Єлизавета на різдвяному концерті / Фото: Getty Images

Вона розпустила своє довге світле волосся і зачесала його за вуха і доповнила образ червоно-золотими сережками-висячками.

Принцеса Єлизавета із сестрою Елеонорою на різдвяному концерті / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Єлизавета – одна з п'яти європейських королев, яким у майбутньому належить зійти на престол.

Принцеса Єлизавета на різдвяному концерті / Фото: Getty Images

Читайте також: