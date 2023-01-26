З пір'ям на грудях: королева Максима продемонструвала екстравагантний лук

Королева Нідерландів Максима дуже багато працює. А ми раді знову бачити її на публічному заході, тим більше, що образи, які вона демонструє на публіці, завжди такі ефектні.

Вчора її королівська Величність відвідала приміщення для молоді як почесна голова MindUS, яка займається проблемами психічного здоров'я молодих людей в Утрехті.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На зустріч королева прибула в сорочці сіро-оливкового кольору і штанях-кльош зі стрілками та поясом на талії. Сорочка Максими була прикрашена пір'ям і зеленими намистинами, в руках у королеви був сірий плетений клатч, взута вона була в сірі туфлі-човники на високих підборах.

Образ вийшов цікавий, а ось макіяжеві та зачісці цього разу дружина короля Віллема-Олександра не приділила достатньо уваги. Волосся її було трохи розпатлане, а на обличчі був ледь помітний мейкап і добре помітні зморшки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам кумедне королівське фото, на якому Максима була зазнімкована фотографами тієї миті, коли вітер підняв поділ її сукні до верху. Але Її Величність не розгубилася.

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