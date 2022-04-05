З подіуму на війну: український манекенник взяв до рук автомат і пішов захищати країну

З подіуму на війну: український манекенник взяв до рук автомат і пішов захищати країну

Український манекенник із Броварів – Лев Улесов, який раніше успішно працював у Європі та дефілював подіумом на показах модних будинків Prada та Givenchy, тепер працює на фронті.

21-річний хлопець поміняв подіуми світових Тижнів моди та люксове вбрання на камуфляж і в другий день війни разом зі своїм батьком пішов у військкомат, щоб захищати Україну від повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Лев працював моделлю для кількох провідних світових брендів, включаючи Givenchy, Hugo Boss та Berluti, та закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані 2019 року.

Сьогодні під час війни Лев використовує свою медичну освіту, щоб допомогти на передовій у столиці своєї країни, та змінив дорогий одяг на камуфляж та гвинтівку.

"Моє завдання – допомагати людям, вивозити їх з гарячих точок, надавати першу медичну допомогу та вивозити людей та їхні тіла за межі передової", — розповів Лев Daily Star.

Володимира Путіна манекенник вважає "старим пердуном та ублюдком". А на запитання, що б він сказав, якби міг поговорити безпосередньо з Путіним, Лев каже: "Я просто хочу бачити його очі, жодних слів".

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