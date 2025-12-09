З подіуму на знімання фільму: онук королеви Маргрете II дебютував у кіно

Ніколай Монпеза / © Getty Images

Син принца Йоагіма Данського Ніколай Монпеза протягом багатьох років був професійною моделлю, а тепер спробує себе і на великому екрані.

2018 року хлопець вирішив залишити військову підготовку і дебютував як модель у Лондоні на показі Burberry, а потім у Парижі та Токіо — вийшовши на подіум на шоу Dior. Це ознаменувало початок незвичайної кар’єри члена королівської сім’ї Данії.

Граф Ніколай Монпеза / © Данська королівська родина/Instagram

Тепер 24-річний колишній принц вирішив відкрити для себе нові професійні горизонти і знявся в кіно.

Ніколай дебютував у данському фільмі «Доктор Глас» (Doktor Glass), екранізації однойменного роману 1905 року шведського класика Яльмара Седерберга.

«Мене завжди приваблював світ кіно, тому було логічно, коли з’явилася така можливість», — зізнався він в інтерв’ю Vogue Scandinavia під час знімань фільму, і саме тому наприкінці минулого літа йому довелося переїхати до Стокгольма з Австралії, де він живе зі своєю дівчиною Бенедикте Тоуструп.

Ніколай Монпеза та його дівчина Бенедикте Тоуструп / © Getty Images

«Я працював моделлю, тож бути в центрі уваги для мене не в новинку. Я вмію поводитися з камерою і не бентежуся публіки. Я дуже статичний, коли працюю моделлю. Тому тепер я дуже уважно ставлюся до своєї міміки, до того, що роблю руками; я усвідомлюю, що роблю. Це інше», — сказав член королівської родини.

Чи далі він професійно займатиметься кінокар’єрою — поки що невідомо. Все залежить від результату, який глядач побачить у березні 2026 року.

Нагадаємо, 2022 року королева Данії Маргрете вирішила скоротити чисельність королівської родини і з цією метою позбавила чотирьох своїх онуків, синів принца Йоагіма, князівських титулів. Таким чином Ніколай перестав бути принцом і зберіг лише титул графа Монпеза, отриманий ним 2008 року.