З поганим здоров'ям це не пов'язано: названа інша причина зречення престолу королеви Маргрете II

Але королівський експерт Філ Дамп'єр припустив, що причина її зречення може бути зовсім в іншому.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

У бесіді з The Telegraph пан Дамп'єр сказав, що відхід у відставку, ймовірно, є стратегією, спрямованою на порятунок шлюбу її сина Фредеріка після чуток про те, що у нього був роман із мексиканською світською левицею.

Спадкового принца Фредеріка, який з юності мав репутацію плейбою, нещодавно переслідували чутки про те, що він зраджував свою дружину кронпринцесу Мері, з якою прожив у шлюбі 19 років. У листопаді в мережу просочилися фотографії Фредеріка під час прогулянки зі світською левицею Женев'євою Касановою, що гуляли Мадридом. І хоча жінка публічно заперечувала будь-який зв'язок із кронпринцем, це наробило багато галасу у данській пресі.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Філ Дамп'єр вважає, що королева пішла на цей крок із зреченням від трону, тому що вона була б у жаху від розпаду шлюбу та втрати Мері королівською сім'єю, повідомляє express.

"Здається надзвичайним збігом, що вона зробила цю несподівану заяву лише за кілька місяців після того, як з'явилися чутки про те, що у спадкового принца нібито був роман. Королева, можливо, думає, що вони залагодять свої розбіжності, і це врятує їхній шлюб".

Через два тижні принц та принцеса будуть представлені як король та королева. Данський палац уже оголосив, під яким ім'ям зійде на трон новий монарх.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2016 року Маргрете II заявляла, що не планує зрікатися своєї посади монархині. "Так було завжди: залишайся стільки, скільки зможеш. Так чинив мій батько та мої попередники. І я теж так вчиню", — говорила вона.

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