З погодою не пощастило: вітер зіпсував зачіску королеві Максимі

Її Величність днями відвідала лінію підтримки у Kindertelefoon за співпраці з MindUS у Наймегені.

Максима є почесною головою організації MindUS, яка розробляє програми для молодих людей, що дозволяють їм контролювати своє психічне здоров'я.

Для нового публічного виходу королева обрала образ у сіро-синіх відтінках. На ній була темно-синя сукня прямого крою довжини до колін, а зверху сіре вовняне пальто. Образ доповнювали сірі туфлі-човники із замші та сіра сумка від Chanel, яку Максима носить часто.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також Її Величність зробила насичений бордовий манікюр, одягла сережки з розсипом каміння та велику каблучку на палець. Волосся її було розпущене, а коли повіяв сильний вітер, він неабияк зіпсував королеві укладання. Втім, Максима, як завжди, реагувала весело – багато усміхалася та не надала інциденту особливого значення.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше ми показували образ королеви Максими у сірому total look, коли вона відвідала академію дизайну.

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