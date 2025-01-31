З повагою не лише до бабусі-королеви: шанувальники розгадали таємне значення імені дочки принцеси Беатріс

Королівські шанувальники принцеси Йоркської Беатріс знайшли данину поваги до принца Ендрю в імені його нової онучки – Афіни Елізабет Мапеллі-Моцці.

Букінгемський палац оголосив про те, що принцеса Беатріс народила 22 січня другу дочку, та поділився фотографією немовляти. Мама і дитина почуваються добре, хоча дівчинка народилася на місяць раніше передбачуваного терміну.

Розсекретили також її ім'я — Афіна Елізабет, що є очевидною даниною поваги дорогій бабусі Беатріс, королеві Єлизаветі II. До того ж, її перше ім'я може мати сімейне значення.

Новонароджена дочка принцеси Беатріс — Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Коли народилася перша дочка Беатріс, вони з чоловіком Едоардо шукали ім'я, яке починалося б на літеру S від Sarah, на честь мами Беатріс – Сари Йоркської. Зараз перша літера імені новонародженої — А, мабуть, на честь батька Беатріс принца Ендрю, ім'я якого починається з літери А.

Принцеса Євгенія, принц Ендрю та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про те, кого ще з королівських дітей називали на честь Єлизавети II.

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