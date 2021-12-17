"З появою дітей Різдво стало ще веселішим": принц Вільям розповів про те, як проведе свята

Напередодні Різдва багатьом цікаво знати, як проводять свята члени британської королівської родини.

39-річний принц Вільям зустрівся з Баррі Алстоном на Radio Marsden і під час інтерв'ю трохи розповів, як вони проводять свята з сім'єю.

За словами Вільяма, він обожнює цей святковий час і з появою дітей святкувати Різдво стало ще веселіше та цікавіше. Часто Кембриджі збираються зі своїми родичами, і діти разом зі своїми кузенами та кузинами весело грають і проводять час.

Герцогиня Кетрін та принц Вільям з дітьми / Associated Press

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Також Вільям розповів про ще один важливий аспект свята – це їжа. Коли його запитали, чи є один аспект Різдва, без якого він не може жити, він сказав, що їжа була для нього дуже важливою під час святкового сезону, але потім додав: "Але я думаю, що загалом для мене збирати сім'ю на Різдво — це завжди чудова ідея, тому що ми досить рідко бачимося так за столом всі разом".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Єлизавета II ухвалила рішення скасувати святковий обід для родичів, який хотіла організувати у Віндзорі і тому є причина.

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