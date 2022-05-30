З прапором на грудному імпланті: у Росії пропонують патріотичний варіант маммопластики "росгрудь"

Російський пластичний хірург пропонує клієнтам спеціальні імпланти.

Пластичний хірург Євген Добрейкін у своєму Instagram продемонстрував імпланти "росгрудь", які відрізняються від звичайних тим, що на них нанесено зображення російського прапора або камуфляж. Хірург стверджує, що імпланти розроблені для тих, «хто хоче носити патріотичні символи прямо біля серця» і що «стильне рішення ідеально підійде для тих, хто любить батьківщину».

"Є символи, які важливі для кожного росіянина, вони є нашим приводом для гордості. Ми розробили лінійку експериментальних імплантів для тих, хто хоче носити ці символи біля самого серця і пишатися своєю Батьківщиною.



Якщо ми зберемо достатньо відгуків, нашу технологію можна буде реалізувати повномасштабно в Росії, а пізніше і по всьому світу. Цей самий «світ» зараз намагається «закенселіти» нас, але російську культуру скасувати не можна, тому що ми, російські — художники та винахідники, нашим шляхом підуть усі цінителі краси у світі»

На відео щаслива росіянка розповідає, що імпланти "Росгруди" — це те, що їй потрібно.

У коментарях "богу маркетингу" запропонували зробити такі самі імпланти з прапором України.

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