З прапором України: іспанський король Філіп VI постав на несподіваному фото

Молоді хлопці прийшли привітати короля під час 42-го Кубка Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок короля) у Real Club Nautico та монарх люб'язно погодився зробити з ними фото.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

На знімку король Філіп VI позує з прапором України з численними написами імен та фраз на кшталт "Разом до перемоги" та "З Україною в серці".

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

Іспанські король та королева неодноразово підтримували Україну під час повномасштабного вторгнення РФ на наші території. Також ми вперше за цей час побачили Летицію у вишиванці, яку вишила українка з Івано-Франківська, яка багато років мешкає у Мадриді.

Нагадаємо, короля Філіпа VI також заскочили на змаганнях у морі.

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