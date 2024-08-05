З прапором України: іспанський король Філіп VI постав на несподіваному фото

Чоловіка королеви Летиції – короля Філіпа VI – зазнімкували у Пальма-де-Майорці з групою українців.
Молоді хлопці прийшли привітати короля під час 42-го Кубка Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок короля) у Real Club Nautico та монарх люб'язно погодився зробити з ними фото.
На знімку король Філіп VI позує з прапором України з численними написами імен та фраз на кшталт "Разом до перемоги" та "З Україною в серці".
Іспанські король та королева неодноразово підтримували Україну під час повномасштабного вторгнення РФ на наші території. Також ми вперше за цей час побачили Летицію у вишиванці, яку вишила українка з Івано-Франківська, яка багато років мешкає у Мадриді.
Нагадаємо, короля Філіпа VI також заскочили на змаганнях у морі.
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