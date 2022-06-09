З прапором України на плечах: маленька Соломія грає на сопілці "Стефанію" Kalush та збирає допомогу захисникам

Проти агресії Путіна в Україні виборюють навіть діти. Маленька Соломія із міста Дніпро грає у центрі міста на сопілці для того, щоб зібрати кошти для українських захисників.

Її звуть Соломія Реут, їй шість, і вона мешкає в українському місті Дніпро, в яке вже не раз прилітали путінські ракети. На вигляд така тендітна, але водночас дуже сильна духом дівчинка грає на сопілці просто неба на центральній площі Дніпра і збирає гроші для українських військових.

Соломії вже вдалося зібрати 118 тисяч гривень, усі гроші дівчинка передає на потреби армії. Раніше Соля разом із мамою Ксенією займалися волонтерством. Бажаючи зробити щось ще для наших захисників, Соломія запропонувала мамі проводити благодійні концерти просто на вулиці їхнього міста, а саме грати на сопілці.

У відео, розміщеному на Youtube, Соломія грає пісню "Стефанія" з якою український гурт Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні 2022". Дівчинка не лише грає, а ще й співає, а точніше читає рядки із пісні Олега Псюка. Одягнена Соломія у гарну білу сукню, поверх якої на її тендітних плечах зав'язаний український прапор.