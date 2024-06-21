З принца Гаррі "посміявся" його королівський родич: про кого йдеться

Герцог Единбурзький продемонстрував своє ставлення до племінника принца Гаррі під час однієї з розмов із журналістами.
Коли принца Едварда запитали, що він думає про інтерв'ю Гаррі і Меган Опрі Вінфрі, де вони розкрили подробиці расистського скандалу в королівській сім'ї, Едвард відреагував несподівано.
Принц Едвард просто відповів, що нічого про це не знає, а його дружина Софі додала: "Яке інтерв'ю?", цитує express.co.uk.
Шанувальники зазначили, що таким чином принц Гаррі та Меган Маркл зазнали жорстоких насмішок з боку принца Едварда та його дружини. Втім, іншої реакції не варто було очікувати — Софі була улюбленою невісткою королеви Єлизавети II і завжди підтримувала її, а тепер стала на бік короля Чарльза. Едвард як молодший брат короля, очевидно, також підтримує його.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому молодший син королеви Єлизавети II ніколи не тисне руки людям.
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