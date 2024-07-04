З принтом та рукавами-ліхтариками: дружина Ріші Сунака потрапила під приціл папараці на виборчій дільниці

Зараз у Британії відбуваються загальні вибори до парламенту і подружжя проголосувало одним з перших.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті стали мішенню для фотографів, які чекали на них неподалік Річмонда. Пара відвідала виборчу дільницю та після голосування вийшла з будівлі тримавшись за руки.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Для такого важливого дня Акшата Мурті обрала довгу сукню з рукавами-ліхтариками та рюшею на подолі. Вбрання було також прикрашене принтом пейслі.

Образ жінки доповнили лаконічна зачіска, макіяж та слінгбеки коралового кольору.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Сам же Ріші Сунак одягнув чорні штани, білу сорочку та синю кофту з блискавкою.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Щоб допомогти чоловіку у виборчій кампанії раніше Акшата Мурті відвідала будинок для літніх людей Королівського Британського легіону в Ріпоні. Так вона хотіла заручитись підтримкою виборців.

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