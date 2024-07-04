З принтом та рукавами-ліхтариками: дружина Ріші Сунака потрапила під приціл папараці на виборчій дільниці

Зараз у Британії відбуваються загальні вибори до парламенту і подружжя проголосувало одним з перших.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті стали мішенню для фотографів, які чекали на них неподалік Річмонда. Пара відвідала виборчу дільницю та після голосування вийшла з будівлі тримавшись за руки.
Для такого важливого дня Акшата Мурті обрала довгу сукню з рукавами-ліхтариками та рюшею на подолі. Вбрання було також прикрашене принтом пейслі.
Образ жінки доповнили лаконічна зачіска, макіяж та слінгбеки коралового кольору.
Сам же Ріші Сунак одягнув чорні штани, білу сорочку та синю кофту з блискавкою.
Щоб допомогти чоловіку у виборчій кампанії раніше Акшата Мурті відвідала будинок для літніх людей Королівського Британського легіону в Ріпоні. Так вона хотіла заручитись підтримкою виборців.
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