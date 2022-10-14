З прозорим декольте та у смарагдах: королева Максима на вечірньому прийомі

Королівське подружжя Нідерландів провело три дні з візитом у Швеції. Ці дні були насиченими на різні події та заходи і завершився королівський візит концертом, де королівські дами сяяли у вечірніх сукнях.
51-річна аргентинка та королева Нідерландів Максима справила враження, з'явившись на публіці у сукні від Iris van Herpen, верхня частина якої була прозорою. Сукня ця, не нова, а улюблена у королеви. У ній ми бачили Максиму на публіці 2021 року.
Вечірній образ Максима доповнила смарагдовими прикрасами – діамантовим кольє з великим смарагдом та сережками-висячками з такими самими каменями. Великий смарагд на намисті походить із маєтку Вільгельміни Прусської, він підвішений на кольє з діамантів із приватної колекції королеви Максими.
Також королева зробила насичений макіяж та укладання, а в руках тримала смарагдовий клатч. Її чоловік цього вечора був у чорному смокінгу, білій сорочці та з оксамитовим синім метеликом.
На цьому концерті ми звернули увагу на шведську принцесу Софію, яка показала більше, ніж хотіла, одягнувши мерехтливу блакитну сукню, розшиту паєтками від кутюр Ida Lanto.
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