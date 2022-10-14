З прозорим декольте та у смарагдах: королева Максима на вечірньому прийомі

Королівське подружжя Нідерландів провело три дні з візитом у Швеції. Ці дні були насиченими на різні події та заходи і завершився королівський візит концертом, де королівські дами сяяли у вечірніх сукнях.

51-річна аргентинка та королева Нідерландів Максима справила враження, з'явившись на публіці у сукні від Iris van Herpen, верхня частина якої була прозорою. Сукня ця, не нова, а улюблена у королеви. У ній ми бачили Максиму на публіці 2021 року.

Королева Максима та король Віллем-Олександр зі шведською кронпринцесою Вікторією та її чоловіком Даніелем / Фото: Getty Images

Вечірній образ Максима доповнила смарагдовими прикрасами – діамантовим кольє з великим смарагдом та сережками-висячками з такими самими каменями. Великий смарагд на намисті походить із маєтку Вільгельміни Прусської, він підвішений на кольє з діамантів із приватної колекції королеви Максими.

Також королева зробила насичений макіяж та укладання, а в руках тримала смарагдовий клатч. Її чоловік цього вечора був у чорному смокінгу, білій сорочці та з оксамитовим синім метеликом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

На цьому концерті ми звернули увагу на шведську принцесу Софію, яка показала більше, ніж хотіла, одягнувши мерехтливу блакитну сукню, розшиту паєтками від кутюр Ida Lanto.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп, кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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