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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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З принцесою Діаною в центрі: Чарльз Спенсер поділився рідкісним сімейним знімком

Молодший брат принцеси Діани поділився новим фото своєї великої родини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сім'я Спенсер, кінець 80-х

Сім’я Спенсер, кінець 80-х / © Instagram Чарльза Спенсера

На знімку зазнімковані його батько граф Джон Спенсер, його друга дружина Рейн Спенсер, яка припадала мачухою його дітям, а також принцеса Діана, її сестри Джейн і Сара і власне сам Чарльз.

«Намагаюсь згадати, для чого була ця досить офіційна сімейна фотографія — на ній мої сестри та зяті, з боків від мого батька та мачухи, біля підніжжя головних сходів (у центральному коридорі, відомому як Салун) у @althorphouse наприкінці 80-х. Можливо, це було якось пов’язане із 65-річчям мого батька у січні 1989 року?

/ © Instagram Чарльза Спенсера

© Instagram Чарльза Спенсера

Напевно, у всьому цьому відчувається дух 80-х.

Мене завжди інтригували внутрішні знімки з минулого Елторпа. Цих величезних канделябрів більше немає на сходах, а стіни Салуна тепер білі», — написав Чарльз.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, хто така Рейн Спенсер та чому принцеса Діана її ненавиділа.

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