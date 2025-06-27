З принцесою Діаною в центрі: Чарльз Спенсер поділився рідкісним сімейним знімком

Сім’я Спенсер, кінець 80-х / © Instagram Чарльза Спенсера

Реклама

На знімку зазнімковані його батько граф Джон Спенсер, його друга дружина Рейн Спенсер, яка припадала мачухою його дітям, а також принцеса Діана, її сестри Джейн і Сара і власне сам Чарльз.

«Намагаюсь згадати, для чого була ця досить офіційна сімейна фотографія — на ній мої сестри та зяті, з боків від мого батька та мачухи, біля підніжжя головних сходів (у центральному коридорі, відомому як Салун) у @althorphouse наприкінці 80-х. Можливо, це було якось пов’язане із 65-річчям мого батька у січні 1989 року?

© Instagram Чарльза Спенсера

Напевно, у всьому цьому відчувається дух 80-х.

Реклама

Мене завжди інтригували внутрішні знімки з минулого Елторпа. Цих величезних канделябрів більше немає на сходах, а стіни Салуна тепер білі», — написав Чарльз.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, хто така Рейн Спенсер та чому принцеса Діана її ненавиділа.