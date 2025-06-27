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З принцесою Діаною в центрі: Чарльз Спенсер поділився рідкісним сімейним знімком
Молодший брат принцеси Діани поділився новим фото своєї великої родини.
На знімку зазнімковані його батько граф Джон Спенсер, його друга дружина Рейн Спенсер, яка припадала мачухою його дітям, а також принцеса Діана, її сестри Джейн і Сара і власне сам Чарльз.
«Намагаюсь згадати, для чого була ця досить офіційна сімейна фотографія — на ній мої сестри та зяті, з боків від мого батька та мачухи, біля підніжжя головних сходів (у центральному коридорі, відомому як Салун) у @althorphouse наприкінці 80-х. Можливо, це було якось пов’язане із 65-річчям мого батька у січні 1989 року?
Напевно, у всьому цьому відчувається дух 80-х.
Мене завжди інтригували внутрішні знімки з минулого Елторпа. Цих величезних канделябрів більше немає на сходах, а стіни Салуна тепер білі», — написав Чарльз.
Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, хто така Рейн Спенсер та чому принцеса Діана її ненавиділа.