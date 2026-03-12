- Дата публікації
З принцесою Кейт і сестрою короля Чарльза стався конфуз на публічному заході
Дві жінки зустрілися нещодавно на службі до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Дві королівські особи, як видно на фотографіях, вітали одна одну дещо незвично. Традиційно члени королівської сім'ї вітаються поцілунком у щоку, проте принцеса Кейт і принцеса Анна не стали використовувати такий підхід, перебуваючи в абатстві.
Багато британських видань розбирали цей момент зі служби і дійшли висновку, що двом принцесам привітати однв одну традиційним поцілунком та обіймами заважали аксесуари та прикраси, які вони носили цього дня. Як пише womanandhome, Кейт і Анна просто не могли поцілувати одна одну в щоку, не згинаючись і не приймаючи неприродних поз, а все це серед Вестмінстерського абатства мало б не найкращий вигляд.
І Кейт, і принцеса Анна доповнили свої елегантні образи головними уборами, які б зробили таке привітання непрактичним. Капелюх принцеси Уельської був особливо крислатим і ефектним, тому, хоча принц Вільям і зміг поцілувати свою тітку в щоку, коли настав час Кейт привітатися, проблема з капелюхом, як вважають, стала очевидною причиною, через яку вона не зробила цього.
Кажуть, що принцеса Анна жартома послала Кейт повітряний поцілунок, а потім Кейт ніжно поклала руку на руку Анни, і вони разом посміялися.