ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

З принцесою Кейт і сестрою короля Чарльза стався конфуз на публічному заході

Дві жінки зустрілися нещодавно на службі до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та принцеса Анна

Принцеса Кейт та принцеса Анна / © Getty Images

Дві королівські особи, як видно на фотографіях, вітали одна одну дещо незвично. Традиційно члени королівської сім'ї вітаються поцілунком у щоку, проте принцеса Кейт і принцеса Анна не стали використовувати такий підхід, перебуваючи в абатстві.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Багато британських видань розбирали цей момент зі служби і дійшли висновку, що двом принцесам привітати однв одну традиційним поцілунком та обіймами заважали аксесуари та прикраси, які вони носили цього дня. Як пише womanandhome, Кейт і Анна просто не могли поцілувати одна одну в щоку, не згинаючись і не приймаючи неприродних поз, а все це серед Вестмінстерського абатства мало б не найкращий вигляд.

Принцеса Кейт та принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Кейт та принцеса Анна / © Getty Images

І Кейт, і принцеса Анна доповнили свої елегантні образи головними уборами, які б зробили таке привітання непрактичним. Капелюх принцеси Уельської був особливо крислатим і ефектним, тому, хоча принц Вільям і зміг поцілувати свою тітку в щоку, коли настав час Кейт привітатися, проблема з капелюхом, як вважають, стала очевидною причиною, через яку вона не зробила цього.

Принцеса Кейт та принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Кейт та принцеса Анна / © Getty Images

Кажуть, що принцеса Анна жартома послала Кейт повітряний поцілунок, а потім Кейт ніжно поклала руку на руку Анни, і вони разом посміялися.

Принцеса Анна і її чоловік Тімоті Лоуренс / © Getty Images

Принцеса Анна і її чоловік Тімоті Лоуренс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie