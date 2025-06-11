З принцесою Нідерландів стався нещасний випадок: які наслідки та заяви палацу

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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21-річну принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію — дочку Максими та Віллема-Александра — госпіталізували після падіння з коня.

«Принцеса Оранська сьогодні зламала верхню частину руки, впавши з коня. На неї чекає операція в UMC Utrecht. Більш детальна інформація з’явиться, щойно стане зрозуміло, які можливі наслідки це може мати для офіційних зобов’язань та інших угод», — йдеться в офіційній заяві королівського палацу.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія з раннього віку займається кінним спортом, тому це був перший випадок, коли вона зазнала серйозної травми через своє захоплення. Коли трапився нещасний випадок, мати дівчини була на робочій зустрічі, яку покинула раніше, ніж було заплановано. Повідомили про інцидент королеву телефоном і момент, коли вона дізналася про травму доньки потрапив на відео.

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Нагадаємо, що у короля та королеви три дочки — Амалія, Алексія та Аріана і всі вони названі особливими іменами, які мають важливий сенс.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press