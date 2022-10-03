З пухнастим котом і на килимі з узором: пес Патрон показав, чим займався у бабусі

Пес Патрон побував у гостях у бабусі – мами його господаря Михайла. Там він сфотографувався і опублікував знімки в Instagram.

Собака зізнався, що йому подобається проводити час у бабусі, адже вона його і погладить, і нагодує.

Там Патрон відпочивав із котом Рижиком. Вони вдвох лежали-кайфували після смачненької вечері на килимі з узором.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Були у мами Михайла. Я ще один внук, якого за вушком пошкребуть, животик пунь-пунь, на тобі шматок чогось шмачного. Михайло тоді: "Ну мама, не годуй його зі столу!" А вона така чудова: "То що дитя має голодним бути?! Дивись як просить!"

І кіт у бабусі є, який зовсім від мене не втікає (привіт, Том). Звати Рижик. Оу! І ще з війни на ротацію прийшов брат Михайла. Оце я його зализькав всього! То я передав всім солдатам через нього. Але він тільки посміявся, і сказав, що не буде лизькати їх від мене. Ну і нехай. Моє діло передати.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Вас бабусі теж коли бачать — загодовують і залюблюють? У мого друга Рубі бабусі залишились у Запоріжжі, і він дуже за них переживає. Тепер ми переживаємо за них вдвох. Дуже мрію, щоб @ruby_the_refugee скоріше повернувся додому та лизьнув своїх бабусь", - написав пес.

Нагадаємо, раніше Патрон поділився ілюстраціями, на яких зображені загиблі українці.

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