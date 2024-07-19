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З рожевим манікюром і в сорочці з вузлом на животі: діловий образ прем’єр-міністерки Данії

З рожевим манікюром і в сорочці з вузлом на животі: діловий образ прем’єр-міністерки Данії

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Метте Фредеріксен обрала для своєї появи класичний аутфіт.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла участь у саміті Європейського політичного співтовариства у Бленгеймському палаці у Вудстоку

Метте Фредеріксен / © Associated Press
Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Для цієї події вона обрала діловий образ у класичних кольорах. На ній були чорні широкі штани і біла блузка із зав'язаним на животі вузлом. Вбрання вона доповнила шкіряними бежевими туфлями на шпильках.

Метте Фредеріксен / © Associated Press
Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press
Метте Фредеріксен / © Associated Press
Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Метте зробила скромну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і рожевий манікюр. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки.

Метте Фредеріксен / © Associated Press
Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Метте Фредеріксен на заході з нагоди 75-ї річниці НАТО з'явилася у смарагдовій сукні і золотих сережках із торочкою.

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